"إم آي إس" تربح 96 مليون ريال في 2022 بارتفاع 70%

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31.

بند العام الحالي العام الماضي التغير% المبيعات/الإيرادات 789.62 638.82 23.61 إجمالي الربح (الخسارة) 202.77 166.72 21.62 الربح (الخسارة) التشغيلي 101.78 77.26 31.74 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 95.86 56.48 69.72 إجمالي الدخل الشامل 98.44 56.21 75.13 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 371.1 333.66 11.22 ربحية (خسارة) السهم 3.2 1.88 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

سجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات إيرادات مبيعات قدرها 789.62 مليون ريال في العام الحالي مقارنة بـ 638.82 مليون ريال في العام المنصرم مسجلة نسبة نمو بلغت 24 في المائة. تعزى الزيادة إلى النمو في العمليات الأساسية في كل قطاعات أعمال الشركة والخدمات المقدمة.