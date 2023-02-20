بعد 3 سنوات .. سنغافورة تسدل الستار على كوفيد 19

بعد ثلاث سنوات، انتهت جائحة كوفيد 19 في سنغافورة، حيث لم يعد ارتداء الأقنعة مطلوبا في وسائل النقل العام منذ 13 فبراير الجاري، وقال نائب رئيس الوزراء لورانس وونج إن الحكومة ستصدر قريبا مراجعة ما بعد التحرك والعمل لمواجهة الجائحة ولتحديد ما فعلناه بشكل صحيح، وما كان بإمكاننا القيام به بشكل أفضل، وكيف يمكننا إعداد أنفسنا بشكل أفضل لوباء قادم.

وذكر أن هذا الأمر سيناقش في البرلمان للتأكد من أننا نستخلص بشكل جماعي الدروس الصحيحة ونتصرف بناء عليها لا يقصد من التقرير تهنئة أنفسنا، ومن المفترض حقا إلقاء نظرة موضوعية على ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك وفقا لما أوردته الألمانية.

ومن جانبه أشار وزير الصحة أونج يي كونج إلى أن الحكومة أرادت أيضا معرفة ما إذا كانت هناك طرق أفضل للقيام بتصريف الأمور، مثل كيفية التواصل مع الجمهور حتى لا تتسبب في جلب حالة من الذعر، وهو ما حدث في وقت مبكر من الوباء.