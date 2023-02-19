10 مليارات دولار احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو.

وأضاف في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم أنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة وأنه يرى أن الفترة الماضية كافية، بحسب "رويترز".

وأضاف سلامة أن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به وأن أسعار الصرف الموازية ترجع لعدم كفاية احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وأشار سلامة إلى أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار وأن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارا.