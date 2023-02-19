التفاؤل يهيمن على شركات المنتجات الفاخرة بعد عام من الأرباح والمبيعات القياسية

بعد عام من الأرباح والمبيعات القياسية في 2022 على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، تتطلع شركات المنتجات الفاخرة باهتمام، إلى فتح الصين مجددا في 2023.

وبحسب "الفرنسية"، كشفت المجموعة الأولى عالميا "إل في إم إتش" LVMH نتائج أداء الشركات بإعلانها عن مبيعات قياسية تبلغ قيمتها نحو 80 مليار يورو وأرباح صافية قدرها 14 مليار يورو. وأعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة برنار أرنو أنه يريد مواصلة هذا الزخم في 2023.

كما حققت مجموعة "أرميس" أرباحا قياسية بعد أن تجاوزت مبيعاتها 11.6 مليار يورو بأرباح صافية قدرها 3.4 مليار يورو. أما "كيرينج" فعلى الرغم من نهاية سيئة للعام لعلامتها التجارية الرائدة "جوتشي" في الصين، فقد ارتفعت مبيعاتها إلى 20.4 مليار يورو، وأرباحها الصافية إلى 3.6 مليار يورو.

وأعلنت "فيراري"، "رقما قياسيا جديدا" بمبيعات وصلت إلى خمسة مليارات يورو. وسلمت هذه المجموعة المنتجة للسيارات الفاخرة 13221 سيارة في جميع أنحاء العالم العام الماضي.

وتأثرت نتائج القطاع في 2022 بالكاد بنهاية سيئة هذا العام في الصين بسبب القيود الصحية، بينما تصف "إل في إم إتش" النمو في كانون الأول (ديسمبر) بأنه "تباطؤ".

ووحدها "أرميس" لم تتأثر. وقال مدير المجموعة أكسيل دوما، إن "تباطؤ الحركة في متاجرنا لم يكن له تأثير"، مشيرا إلى الاعتماد على "عملاء محليين". وأعلن زيادة بنسبة 30.7 في المائة في المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادي "من دون اليابان".

وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقديرات في 31 كانون الثاني (يناير) أن إعادة فتح الصين بعد تخليها تدريجيا عن سياسة "صفر كوفيد" وإنهاء الحجر الصحي الإلزامي عند دخول البلاد في 8 كانون الثاني (يناير)، يفترض أن تسمح بأن يصل النمو الاقتصادي لها، إلى 5.2 في المائة في 2023.

وهذا الانفتاح بالتحديد بعد أشهر من القيود الصحية، هو مركز الاهتمام في 2023.

وقال محللو المجموعة المصرفية "يو بي إس" (اتحاد المصارف السويسرية)، إن 2023 "سيكون عام المستهلك الصيني". وهم يقدرون بـ17 في المائة نسبة العملاء الصينيين في مبيعات المنتجات الفاخرة في العالم في 2022، مقابل 33 في المائة قبل الوباء في 2019.

وقال جان جاك جيوني المدير المالي لـ"إل في إم إتش"، في مقابلة مع وكالات أنباء، إن "عدد العملاء الصينيين أكبر بكثير مما كانوا عليه في 2019".

لكنه في الوقت نفسه لا يتوقع عودة السياح الصينيين بأعداد كبيرة إلى أوروبا قبل "العام المقبل"، لذلك تستهدف مجموعات المنتجات الفاخرة السوق المحلية أولا.

وقال برنار أرنو، "الصين بحاجة إلى نمو اقتصادي، وهذا ليس سرا". وأضاف أن "القادة الصينيين.. سيستغلون بالتأكيد الفترة التي ستفتح لتنشيط النمو الصيني".

وتابع، "إذا كان الأمر كذلك -بدأ هذا في كانون الثاني (يناير)- فلدينا كل الأسباب للثقة، حتى بالتفاؤل في السوق الصينية".

أما أرنو كادار مدير المحفظة لشركة فلورنوا فيري، فقد رأى أن "الصين بركان على وشك الانفجار". وقال، "هناك مدخرات لا تصدق تراكمت، واحتياطي لا يصدق، متوافر لدى الطبقات الميسورة التي ترغب في شراء المنتجات الفاخرة".

ورأى أنه "يمكننا أن نتصور أن السوق الصينية التي أعيد فتحها ستنمو بنسبة 30 في المائة" في 2023.

وعبر فرنسوا أنري بينو رئيس مجلس إدارة "كيرينج"، الذي زار الصين في نهاية كانون الثاني (يناير)، عن استغرابه عودة الصينيين إلى الشوارع والمتاجر، "كما لو لم يكن هناك فيروس في الصين قط".

وقال، "هذا يبشر بالخير للأشياء الجيدة"، مؤكدا أنه "تأثر أيضا بشكل كبير بالتعبير العام" عن دعم السلطات للاستهلاك المحلي.

وتابع، "عندما نعلم أن الصين تفتح أبوابها، وعندما نعلم أن السياحة تنتعش مرة أخرى، وأن وراء ذلك، الحكومة (الصينية) ستضع هذه العناصر... فهذه علامة جيدة إلى حد ما".