حصانة شركات الإنترنت الأمريكية على المحك .. «الباب 230» يفتح أمام الملاحقات

تنظر المحكمة الأمريكية العليا خلال الأسبوع في قانون يحمي منذ أكثر من ربع قرن شركات التكنولوجيا من الملاحقات على مضامين ينشرها مستخدموها، وقد يحدث قرارها ثورة في أوساط الإنترنت.

وبحسب "الفرنسية"، ستكرس المحكمة الأمريكية العليا جلستي الثلاثاء والأربعاء لملفات رفعها ضحايا هجمات على جوجل وتويتر تتهمهما بـ"مساعدة" تنظيم داعش من خلال بث دعايته.

وينبغي للمحكمة العليا التي يفترض أن تصدر قراراتها في هذا الخصوص قبل 30 حزيران (يونيو)، تحديد نطاق جزء من القانون الصادر في 1996. والمعروف تحت اسم "الباب 230"، section 230 ويعد أحد أسس ازدهار الإنترنت.

وينص القرار على أن شركات قطاع التكنولوجيا لا يمكن أن تعد "محررة محتوى"، وتتمتع تاليا بحصانة قضائية على المضامين التي تبث عبر منصاتها.

وأراد البرلمانيون من خلال ذلك حماية هذا القطاع الذي كان في طور الإنشاء حينها من سيل من الملاحقات للسماح له بالازدهار مع حثه في الوقت ذاته على سحب المحتويات "التي تطرح مشكلات".

إلا أن هذا الأمر لم يعد يحظى بالإجماع. فأوساط اليسار تأخذ على شركات التكنولوجيا العملاقة أنها تتخفى وراء هذه الحصانة لتسمح بانتشار الرسائل العنصرية ونظريات المؤامرة،.

بسبب هذه المواقف المتضاربة، لم تتوصل الجهود التشريعية إلى تعديل القانون حتى الآن.

قد يأتي التعديل تاليا من المحكمة العليا التي وافقت للمرة الأولى على النظر في الملف حول نطاق "الباب 230 (سيكشن 230). إلا أن هذا الاحتمال يثير قلق الأطراف الناشطة في هذا القطاع.

وقال ماثيو شرورز رئيس "جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات" (سي سي آي أيه) المهنية "إن قرارا قد ينال من تدابير الحماية الواردة في الباب 230 (من القانون) قد يكون له تأثير كارثي على كل خدمات الإنترنت. قد يغير ذلك بشكل جذري تجربة تعاملنا مع الإنترنت".

وسبق للمحاكم العادية أن رفضت هذه الشكوى مستندة إلى الباب 230. لكن في شكواهم إلى المحكمة العليا عد هؤلاء أن جوجل ليست "محرر محتوى" يحظى بحماية القانون إذ إنها "أوصت" بمعاينة مقاطع مصورة لتنظيم داعش من خلال خوارزمياتها.

وردت جوجل في حجج رفعتها إلى المحكمة العليا أن يوتيوب "تمقت الإرهاب".

لكنها أضافت أن التوصيات "ضرورية" لفرز نحو "500 مليون تغريدة و294 مليار رسالة إلكترونية وأربعة ملايين جيجابايت من البيانات عبر فيسبوك و720 ألف ساعة مضامين عبر يوتيوب يوميا" نافية أن يكون ذلك ناجما عن عمل تحريري.