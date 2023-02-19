160 مليار يورو خسائر متوقعة للاقتصاد الألماني بسبب الحرب .. 4 % من الناتج

أكدت توقعات اقتصادية، أن حرب أوكرانيا ستكلف الاقتصاد الألماني نحو 160 مليار يورو (171 مليار دولار)، بما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.

وقال بيتر أدريان رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية في تصريحات أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الاقتصاد الأكبر في أوروبا سيكون أقل ألفي يورو مما كان سيصبح عليه دون الحرب.

وأوضح أن الصناعة تشكل حصة أكبر في الاقتصاد الألماني مقارنة بدول كثيرة أخرى، ويستهلك القطاع في أغلب أجزائه الطاقة بكثافة، ما يعني أن الشركات الألمانية تضررت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت العام الماضي أعلى مستويات في أوروبا.

وورد في دراسة أجرتها "أليانز تريد" الشهر الماضي أن من المقرر أن يدفع قطاع الصناعة نحو 40 في المائة أكثر مقابل الطاقة في 2023 مقارنة بـما دفعه في 2021 قبل حدوث الأزمة التي سببتها الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 شباط (فبراير) العام الماضي.

وقال أدريان "بالتالي، فإن آفاق النمو المستقبلية في 2023 و2024 أقل من دول كثيرة أخرى"، مضيفا أن تلك كانت الحال في العام الماضي أيضا، وفقا لـ"رويترز".

وأسعار الطاقة في ألمانيا، التي كانت تعتمد على مدى عقود على غاز خطوط الغاز الروسي الرخيص نسبيا، مرتفعة مقارنة بالولايات المتحدة التي تملك الاحتياطي الخاص بها من الغاز الطبيعي، في حين تملك فرنسا طاقة نووية وفيرة. وتابع أدريان "سعر الغاز أعلى ثلاثة إلى خمسة أمثال ما هو عليه في الولايات المتحدة"، مضيفا أن الكهرباء أغلى بأربعة أمثال ما هي عليه في فرنسا.

وقال أدريان لصحيفة "الحرب الروسية - الأوكرانية تسببت، إلى جانب المعاناة الإنسانية التي لا يمكن تعويضها، في خسائر تتعلق بالرخاء الاقتصادي".

وتابع أن كثيرا من الشركات في قطاعات الاقتصاد سجلت زيادة قوية في تكاليفها لأجل الغاز والكهرباء، لافتا إلى أن ذلك لا يزال يؤثر بشدة في بعض الشركات.

يشار إلى أن الغرفة تتوقع لهذا العام ركودا في الناتج الاقتصادي. وكان مارتن فانسليبن المدير التنفيذي للغرفة صرح قبل أسبوع أنه رغم أنه تمت تهدئة بعض الأمور، فإنه لم يتم تحفيز أي شيء بعد.

بينما توقعت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا بعد مرور عام من الحرب الروسية - الأوكرانية، حدوث انفراجة واضحة في سوق العمل الألمانية بفضل اللاجئين الأوكرانيين.

وقال دانيل ترتسنباخ، عضو مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل، إن عدد الأوكرانيات والأوكرانيين الذين تم تعيينهم في وظائف خاضعة للتأمينات الاجتماعية في ألمانيا زاد على ما كان عليه قبل بدء الحرب بنحو 65 ألف شخص.

وأضاف أن هناك أيضا نحو 21 ألف أوكرانية وأوكراني يعملون في وظائف صغيرة، موضحا أنهم جميعا يسهمون في مكافحة نقص العمالة بالاقتصاد الألماني. وقال: "سوق العمل الألمانية قادر على الاستيعاب".

وتابع أنه يتوقع أن يرتفع عدد العاملين الأوكرانيين بألمانيا خلال الأسابيع والشهور المقبلة بشكل واضح، عندما يكون النساء والرجال قد أتموا دورات الاندماج ودورات اللغة المهنية لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين.

وأكد ترتسنباخ، أنه بدءا من الربع الثاني من هذا العام بصفة خاصة سيكون هناك عدد أكبر من خريجي هذه الدورات بمهارات لغوية جيدة. وقال "حاولنا بوعي جعل مؤهلات الأشخاص مرئية وقابلة للاستخدام"، موضحا أن الهدف كان ألا يتم توظيف اللاجئين على الفور في وظائف مساعدين، لكن أن يتم تعيينهم وفقا لإمكاناتهم.

وأشار ترتسنباخ إلى أن الهدف أثناء موجة اللاجئين في الفترة بين عامين 2014 و2016 كان يتمثل في أن يكون قد تم توظيف 50 في المائة من الأشخاص بعد خمسة إلى ستة أعوام من مجيئهم، لافتا إلى أن ذلك تحقق على الرغم من الصعوبات والعناء الذي تمت مواجهته بسبب وباء كورونا.

وتابع أنه اتضح أن جزءا كبيرا من اللاجئين مستعدون للبقاء في ألمانيا مدة طويلة لتعلم اللغة الألمانية وللعمل.

يذكر أن هانز-إيكهارد زومر رئيس الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين، أعلن أنه تم الالتحاق بدورات الدمج ودورات تعلم اللغة على نحو أفضل من أي وقت مضى، وأوضح أن أكثر من 500 ألف مهاجر التحقوا بمثل هذه الدورات خلال العام الماضي، لافتا إلى أن العدد زاد بذلك بمعدل الضعف تقريبا مقارنة بما كان عليه في 2021.

وفي غضون أيام فقط، أعلن أولاف شولتس قبل عام عن تحول استراتيجي في ألمانيا بعد الحرب، في منعطف يبقى تنفيذه صعبا.

وتسمح تصريحات أدلى بها المستشار الألماني في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في نهاية هذا الأسبوع بكشف عن حجم هذا التغيير.