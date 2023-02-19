التجارة الحرة المتعثرة تتصدر قمة الاتحاد الإفريقي .. "اختبارات كبرى" أمام 1.4 مليار نسمة

بحث رؤساء "الاتحاد الإفريقي" المجتمعون في أديس أبابا، إطلاق معاهدة متعثرة للتجارة الحرة في القارة، وتعزيز جهود تمويل المشاريع التنموية.

واحتضنت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات قمة الاتحاد لمدة يومين، التي ناقشت عددا كبيرا من التحديات التي تواجه الحكومات في القارة التي تعاني معدلات قياسية من الجفاف في القرن الإفريقي.

وعقدت معظم جلسات قمة الاتحاد الإفريقي خلف أبواب مغلقة في مقر الاتحاد بأديس أبابا، بحضور أكثر من 30 من الرؤساء ورؤساء الوزراء.

ووفقا لـ"الألمانية"، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على بذل مزيد لإحلال السلام في المناطق التي تعاني الصراع، داعيا إلى اتخاذ إجراءات من أجل السلام".

وأضاف أن القارة التي يعيش فيها 1.4 مليار نسمة، تواجه "اختبارات كبرى.. على كل الجبهات تقريبا". وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "آليات السلام متعثرة". ومع ذلك، حث الكتلة الإفريقية على "مواصلة النضال من أجل السلام".

كما تهدف القمة إلى التعجيل بتنفيذ "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية" التي تم إطلاقها في 2020.

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ضخ مبلغ مليار دولار لمصلحة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لاسيما تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.

وقال الرئيس تبون في كلمته خلال أعمال الدورة الـ36 لقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي حول السلم والأمن في إفريقيا قرأها بالنيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إن الوكالة ستباشر فورا إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية الهادفة بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها.

وفي الشأن الإفريقي، يكتسب تنفيذ برنامج "حبوب من أوكرانيا" زخما، حيث يتم حاليا تحميل سفينة بـ25 ألف طن من القمح في ميناء تشورنومورسك الأوكراني وستبحر قريبا إلى كينيا.

جاء ذلك في إيجاز صحافي، لميكولا سولسكي وزير السياسة الزراعية والغذائية الأوكراني، في ميناء تشورنومورسك.

ورافق الوزير الأوكراني كل من توماس مينسين، السفير فوق العادة والمفوض لسلوفينيا لدى أوكرانيا وراديك ماتولا السفير فوق العادة والمفوض للتشيك لدى أوكرانيا.

وستنقل السفينة "فالساميتيس" 25 ألف طن من القمح إلى كينيا و5000 طن من القمح إلى إثيوبيا، بدعم من سلوفينيا والتشيك.

وقال توماس مينسين السفير السلوفيني لدى أوكرانيا إن سلوفينيا انضمت إلى برنامج "حبوب من أوكرانيا" في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، بعد أن خصصت مليون يورو لمساعدة سكان إفريقيا. وقال راديك ماتولا السفير التشيكي لدى أوكرانيا إن التشيك ستواصل دعم هذا البرنامج سياسيا وماليا.