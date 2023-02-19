96.7 مليون مستثمر في منتجات إدارة الثروات الصينية .. 4.03 تريليون دولار

شهدت الصين مزيدا من دخول المستثمرين في منتجات إدارة الثروات في 2022، بعد خفض عتبة دخول السوق، وذلك وفقا لتقرير أصدره مركز الصين للتسجيل والإيداع لإدارة الثروات المصرفية أمس.

وبلغ عدد المستثمرين لمنتجات إدارة الثروات قرابة 96.71 مليون حتى نهاية 2022، بزيادة 18.96 في المائة عن بداية العام، حتى نهاية 2022، بلغ ميزان منتجات إدارة الثروات 27.65 تريليون يوان "نحو 4.03 تريليون دولار أمريكي"، بانخفاض 4.66 في المائة عن بداية العام، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء.

إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة الأثاث الصينية سجلت نموا في الأرباح في 2022.

وذكرت الوزارة أن إجمالي أرباح الشركات، التي تبلغ الإيرادات السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل "2.91 مليون دولار أمريكي" بلغ 47.12 مليار يوان.

وأضافت البيانات أن الرقم حقق زيادة سنوية 7.9 في المائة.

وسجلت الشركات المذكورة إيرادات تشغيلية مجمعة بلغت 762.41 مليار يوان، بانخفاض 8.1 في المائة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، ذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن شحنات الهواتف المحمولة الصينية انخفضت 22.6 في المائة على أساس سنوي إلى 272 مليونا في 2022.

وفي شهر ديسمبر الماضي وحده، انخفض حجم شحنات الهواتف المحمولة في البلاد 16.6 في المائة على أساس سنوي إلى 27.86 مليون، حسبما ذكرت الأكاديمية، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغ حجم شحنات الهواتف المحمولة لتقنية الجيل الخامس 214 مليونا في العام الماضي، وهو ما يمثل 78.8 في المائة من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في البلاد.

وفي العام الماضي، تم إصدار 351 طرازا جديدا من الهواتف الذكية في البلاد، بانخفاض 13.1 في المائة على أساس سنوي.

واستمرت العلامات التجارية المحلية في الاستحواذ على حصة الأسد من سوق الهواتف المحمولة الصينية في 2022، حيث بلغ حجم شحناتها 229 مليونا - أي ما يعادل 84.2 في المائة من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في الصين.

إلى ذلك، ذكرت الجمعية الصينية لسيارات الركاب أن صادرات شاحنات "بيك آب" في الصين ارتفعت 70 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي.

وذكرت الجمعية أن ما مجموعه عشرة آلاف شاحنة "بيك آب" قد تم تصديرها خلال الشهر الماضي.

وأضافت الجمعية أن مبيعات شاحنات "بيك آب" في الصين انخفضت 26 في المائة على أساس سنوي إلى 43 ألف وحدة في يناير الماضي بسبب آثار ناجمة عن وباء كوفيد - 19.

وفي 2022، تم تصدير إجمالي 128 ألف شاحنة "بيك آب"، بزيادة 65 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل 25 في المائة من إجمالي مبيعات شاحنات "بيك آب" في البلاد.