"الخریف" توقع عقدا بقيمة 34 مليون ريال لتشغيل وصيانة محطات التقنية في المدينة

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة اليوم على أنه تم توقيع أعمال تشغيل وصيانة محطات التقنية بمنطقة المدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية لمدة 36 شهرا، وتبلغ قيمة العقد 34,238,400.00 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

ويتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع ينعكس ابتداءا من الربع الأول من العام 2023.

