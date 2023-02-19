برعاية الملك .. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث غدا

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عنه يحضر الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، يوم غد الاثنين، انطلاقة منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في الرياض.

وسيشهد المنتدى مشاركة عديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.