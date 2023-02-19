"تاسي" يغلق متراجعا 55 نقطة .. والسيولة 3 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" اليوم متراجعا 55 نقطة ليقفل عند مستوى 10,493 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 124 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.

وكانت أسهم أسترا، والإنماء ريت، وأمريكانا، وموبايلي، وحلواني الأكثر ارتفاعا، أما أسهم الآمار، والوطنية للتعليم، وعذيب، وجاكو، والعثيم، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.73 و 5.04 في المائة.

فيما كانت أسهم أمريكانا، ودار الأركان، ولوبريف، ومرافق، والراجحي الأكثر نشاطا بالكمية، وأسهم لوبريف، والراجحي، ومرافق، وأمريكانا، وسابك الزراعية، الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعا 113 نقطة ليقفل عند مستوى 19,371 نقطة، وبتداولات بلغت 3.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 120 ألف سهم.