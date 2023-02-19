"المياه والكهرباء": مزاولة أنشطة الكهرباء دون رخصة نظامية مخالفا للأنظمة

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يعد مخالفا لأحكام نظام الكهرباء.

وأوضحت أن نظام الكهرباء ينص على أن تكون الأنشطة الكهربائية كافة، سواء الموجودة أو التي تنشأ مستقبلا، خاضعة لتنظيمها، وأن يكون لدى من يزاول أيا منها، رخصة سارية المفعول، ليتمكن من مزاولة نشاطه بصورة نظامية في المملكة، وحددت بيانات أنشطة إنتاج الكهرباء التي تتطلب الحصول على رخصة، على النحو التالي: توليد الطاقة الكهربائية "المحطات الثابتة والمتنقلة"، الإنتاج المزدوج "إنتاج الطاقة الكهربائية المتزامن مع إنتاج المياه المحلاة أو بخار الماء".