الإفلاس في الاتحاد الأوروبي عند أعلى مستوياته منذ 2015

زاد عدد إعلانات الإفلاس بين شركات الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في الربع الرابع من 2022 (8+26 مقارنة بالربع السابق)، بينما تشير تقديرات خاصة بقبرص إلى (انخفاض 4-13)، خلال الفترة نفسها، طبقا لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

وخلال الربع الرابع من 2022، وصل الإفلاس في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستويات له، منذ بدء جمع بيانات في هذا الصدد في 2015، وفي قبرص، خلال الفترة نفسها، تشير تقديرات إلى ثالث أدنى مستوى من الإفلاس، الذي تم تسجيله، في أعقاب الربع الرابع من 2021، والربع الأول من 2022، طبقا لما ذكرته صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية اليوم الأحد.

وزاد عدد إعلانات الإفلاس بالاتحاد الأوروبي، خلال جميع الأرباع الأربعة من 2022. وفي قبرص، تم تسجيل زيادة، خلال الربع الثاني من 2022، قبل أن تستمر إعلانات الإفلاس في الانخفاض.

وتتراجع حالات الإفلاس، منذ الربع الأول من2021، عندما وصلت إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق.

وعندما يتعلق الأمر بتسجيل الشركات الجديدة، في الاتحاد الأوروبي، كان هناك تراجع بواقع 0.2 في المائة في الربع الرابع من 2022، مقارنة بالربع السابق.