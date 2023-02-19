السعودية: الهزة الأرضية في عمان ليس لها أي تأثيرات أو خطورة علينا

رصدت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية جنوب شرق السعودية بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كم صباح هذا اليوم الساعة 7.55. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبالخيل بأن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان وأفاد بأنه وبناءٌ على نتائج خريطة الشدة الزلزالية إن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة ولله الحمد بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

وكان مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان قال في وقت سابق أن هزة أرضية وقعت صباح اليوم في منطقة "الحقف" بمحافظة الوسطى حيث بلغت قوتها 4.1 ريختر بعمق 16.3 كم.