شركة تابعة لـ "المراعي" ترفع ملكيتها في شركة "الألبان والعصائر" إلى 100% بـ 255 مليون ريال

أعلنت شركة "المراعي" أن إحدى الشركات التابعة لها "شركة المراعي للاستثمار القابضة" أكملت في تاريخ 17/2/2023 شراء 48 في المائة من الأسهم المملوكة لشركة بيبسيكو في شركة الألبان والعصائر المحدودة، وبذلك تكون أسهم شركة المراعي في شركة الألبان والعصائر المحدودة زادت من 52 في المائة إلى 100 في المائة بقيمة إجمالية قدرها 255 مليون ريال. وتم تمويل مبلغ الشراء من التدفقات النقدية الداخلية لشركة المراعي.

الجدير بالذكر أن شركة الألبان والعصائر المحدودة كانت مشروعا مشتركا بين شركة المراعي وشركة بيبسيكو، وتتمثل أنشطتها الأساسية في تصنيع وتوزيع الأغذية والمشروبات في كل من مصر والأردن، إضافة إلى تصدير منتجاتها إلى عدد من البلدان حول العالم.