"نادك" تربح 95 مليون ريال خلال 2022

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" نتائجها المالية السنوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

بند العام الحالي العام الماضي التغير% المبيعات/الإيرادات 2,694.25 2,272.32 18.57 إجمالي الربح (الخسارة) 808.33 630.84 28.14 الربح (الخسارة) التشغيلي 147.03 -213.32 - صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 95.49 -285.03 - إجمالي الدخل الشامل 99.33 -282.47 - إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 1,295.15 1,195.81 8.31 ربحية (خسارة) السهم 0.94 -2.8 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى أسباب صافي ربح الشركة البالغ 95.49 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بصافي خسارة البالغة 285.03 مليون ريال للعام الماضي:

ارتفاع إيرادات الشركة للعام الحالي بنسبة 18.57 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مبيعات الألبان والصناعات الغذائية بنسبة 19.08 في المائة والقطاع الزراعي بنسبة 7.76 في المائة.

انخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال العام الحالي بنسبة 2.24 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض مخصص المخزون البطيء / غير المتحرك حيث بلغ خلال العام الماضي 46.89 مليون ريال سعودي مقابل 17.38 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي.

انخفاض المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي بنسبة 6.12 في المائة مقارنة بالعام الماضي نتيجة للانخفاض في الأتعاب المهنية والاستشارية وقد قابل هذا الانخفاض جزئيا زيادة في مصروفات تقنية المعلومات ومصاريف مزايا الموظفين.