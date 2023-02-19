ارتفاع أرباح "سليمان الحبيب" 20% في 2022 إلى 1.6 مليار ريال

أعلنت مجموعة الدكتور "سليمان الحبيب" للخدمات الطبية النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022.

بند العام الحالي العام الماضي التغير% المبيعات/الإيرادات 8,310.74 7,250.47 14.62 إجمالي الربح (الخسارة) 2,748.14 2,330.23 17.93 الربح (الخسارة) التشغيلي 1,700.49 1,466.15 15.98 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 1,650.75 1,376.62 19.91 إجمالي الدخل الشامل 1,677.02 1,372.43 22.19 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 5,878.7 5,339.17 10.11 ربحية (خسارة) السهم 4.72 3.93 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة خلال 2022 بنسبة 19.91 في المائة ليبلغ 1,650.75 مليون ريال مقارنة بـ 1,376.62 مليون ريال في العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ما يلي:

1- الإيرادات: بلغت نسبة نمو الإيرادات 14.62 في المائة خلال 2022 لتصل إلى 8,310.74 مليون ريال وبزيادة قدرها 1,060.27 مليون ريال مقارنة بـ 7,250.47 مليون ريال سعودي في العام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار النمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة.

يعود النمو في الإيرادات خلال 2022 بشكل رئيس لقطاع المستشفيات نتيجة النمو في أعداد المراجعين وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم، كما ارتفعت مبيعات قطاع الصيدليات مقارنة بالعام السابق نتيجة النمو في أعداد المراجعين.

2- ارتفاع الربح "قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب –EBITDA" خلال 2022 بمبلغ 289.09 مليون ريال حيث بلغ 2,135.63 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 15.66 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبارتفاع في نسبة هامش الربح "EBITDA" إذ بلغت 25.70 في المائة مقارنة بـ 25.47 في المائة في العام السابق.

3- ارتفاع صافي الدخل خلال 2022 بنسبة قدرها 19.91 في المائة، ليبلغ 1,650.75 مليون ريال وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل إذ بلغت 19.86 في المائة مقارنة بـ 18.99 في المائة في العام السابق، حيث كان ارتفاع صافي الدخل نتيجة لنمو الإيرادات وبسبب الزيادة في أعداد المراجعين ونسب الإشغال في أقسام التنويم.

كما أعلنت مجموعة الدكتور "سليمان الحبيب" توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2022.