توسع الصناديق المطروحة بشكل خاص في الصين .. 2.97 تريليون دولار

بلغ حجم الصناديق المطروحة بشكل خاص في الصين 20.23 تريليون يوان "نحو 2.97 تريليون دولار" بنهاية يناير 2023، بحسب ما أظهرته بيانات الجمعية الصينية لإدارة الأصول أمس.

وازداد هذا الرقم بمقدار 205.08 مليار يوان، أو 1.02 في المائة قياسا إلى الشهر الأسبق، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وبلغ عدد الصناديق المطروحة بشكل خاص 146345 بنهاية يناير الماضي، بزيادة 1297 عن كانون الأول (ديسمبر). وفي الوقت نفسه، وصل عدد المؤسسات التي تدير هذه الصناديق إلى 22156، بانخفاض 1511 عن ديسمبر 2023. إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الطاقة الكهروضوئية في الصين سجل نموا قويا في 2022، حيث تجاوز إجمالي قيمة إنتاج الصناعة 1.4 تريليون يوان "203.9 مليار دولار". وسجل إنتاج الحلقات الرئيسة للسلسلة الصناعية، بما في ذلك البولي سيليكون والرقائق والخلايا والوحدات، نموا سنويا يزيد على 55 في المائة، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

في العام الماضي، شهدت البلاد توسعا مطردا في بناء القواعد الكهروضوئية واسعة النطاق وتطبيق الخلايا الكهروضوئية الموزعة، حيث وصلت القدرة الكهروضوئية المركبة المضافة حديثا في البلاد إلى 87 جيجاواط.

وأدت الطلبات القوية في الأسواق الخارجية للطاقة الجديدة، إلى زيادة تصدير المنتجات الكهروضوئية في الصين. وكشفت البيانات أن إجمالي صادرات البلاد الكهروضوئية بلغ 51.2 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

واستمرت صناعة الطاقة المتجددة في البلاد في الريادة على مستوى العالم، حيث شكلت الوحدات الكهروضوئية الصينية الصنع وتوربينات الرياح وصناديق التروس والمكونات الرئيسة الأخرى 70 في المائة من حصة السوق العالمية العام الماضي، وفقا لهيئة الطاقة الوطنية.

وقالت الهيئة إنه في 2022، كان حجم الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة في الصين معادلا لخفض 2.26 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحلية. وفي سياق متصل، أكدت السلطات الصينية أنه تم إصدار قروض بمقدار 240 مليار يوان "349.6 مليون دولار" في جميع أنحاء منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين في 2022، بزيادة قدرها نحو 17 مليار يوان، مقارنة بالعام السابق. وفي 2022، قدم بنك الشعب الصيني دعما لإعادة الإقراض بقيمة تتجاوز 1.6 مليار يوان، بزيادة بلغت 14.2 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وتم توجيه هذا الدعم للمؤسسات المالية من أجل منح قروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشاريع النهضة الريفية وغيرها من المجالات الرئيسة، حسبما قال لي يوي فو، نائب رئيس فرع لاسا لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني.

وأضاف لي، أنه لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، أنشأت التبت منصة للخدمات المالية، حصلت من خلالها 1867 شركة على قروض بقيمة 7.1 مليار يوان تقريبا في 2022.

استهلت الأسواق الصينية عامها الجديد بمؤشرات قوية تعزز الانتعاش الاقتصادي في 2023، إذ ساعد تخفيف السلطات لسياسة صفر كوفيد على تحقيق فائض في التجارة الخارجية، وأرقام قياسية لصافي مشتريات المستثمرين الأجانب، وفائض النقد الأجنبي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بلغت مشتريات البنوك الصينية من النقد الأجنبي نحو 175.3 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي، بينما سجلت المبيعات 172.8 مليار دولار، كما ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي. وبلغ فائض البنوك الصافي في تسوية النقد الأجنبي نحو 2.5 مليار دولار في الشهر ذاته. وقالت وانج تشون يينج، المتحدثة باسم الهيئة، إن سوق النقد الأجنبية انطلقت من بداية جيدة في 2023، وتشهد توقعات مستقرة من كيانات السوق والتجارة المنطقية والمنظمة.

وفي يناير الماضي، سجلت التجارة الخارجية للسلع فائضا قدره 38.7 مليار دولار، بزيادة 9 في المائة على الشهر الأسبق، حسبما أظهرت بيانات الهيئة المذكورة. وأشارت وانج إلى أن الرأسمال الأجنبي يتدفق في سوق الأسهم بالبر الرئيس الصيني بشكل نشط، بينما يتعزز الانتعاش الاقتصادي الصيني في ظل تحسين البلاد استجابتها لوباء كوفيد - 19 والسياسات الداعمة للنمو.

وأظهرت الأرقام أن صافي الأصول المشتراة من قبل المستثمرين الأجانب سجل رقما قياسيا في شهر واحد يبلغ 27.7 مليار دولار في يناير الماضي.

أضافت أن سوق النقد الأجنبي الصينية ستشهد أساسا أفضل وظروفا أكثر مواتية للحفاظ على عمليات مستقرة، حيث زادت جاذبية الأصول باليوان الصيني المدعومة بأسس اقتصادية سليمة طويلة الأجل.

وتسعى الصين إلى تعزيز التنمية العالية الجودة لقطاع الصناعات التحويلية وسط جهود لدفع التصنيع الجديد ورفع مستوى الصناعة في البلاد، وفقا لما ذكره مسؤول خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي.

وقال بي كاي تشون، مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في المؤتمر، إنه سيتم اتخاذ إجراءات لتطبيق المعايير المتقدمة لنظام إدارة الجودة في قطاع الصناعات التحويلية بالصين.

وذكر بي أنه سيتم بذل الجهود لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تحسين أداء أعمالها التجارية من خلال تحسين الجودة وبناء العلامة التجارية، وكذلك دعم مزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتخصصة والمبتكرة.

وأضاف بي، أن الصين ستعزز أيضا ابتكار تقنيات الموثوقية وتطبيقها، إضافة إلى الأساس التكنولوجي للصناعة، بما يوفر مزيدا من الخدمات للشركات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت الصين خطة لتحسين الجودة الشاملة للاقتصاد وزيادة تأثير العلامات التجارية الصينية، بهدف تعزيز التنمية العالية الجودة.