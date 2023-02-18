"جوجل" تسرح 190 موظفا في سنغافورة .. 6 % من قوتها العاملة

قامت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا بتسريح نحو 190 موظفا في سنغافورة، وهو ما يمثل نحو 6 في المائة من قوتها العاملة البالغة نحو ثلاثة آلاف موظف هناك، وفقا لما نقلته صحيفة ستريتس تايمز الستغافورية اليوم السبت عن موظفين سابقين، بحسب "الألمانية".

وقال الموظفون إن التخفيضات أثرت على أولئك الذين يعملون في العديد من الخدمات التقنية، بما في ذلك "جوجل باي" و"جوجل كلاود" و"جوجل

أناليتيكس"، إضافة إلى العديد من أقسام الشركة، بما في ذلك المالية والقانونية والثقة والسلامة.

ووفقا لجوجل، كانت التخفيضات في سنغافورة جزءا من عملية أوسع نطاقا شملت 12 ألف تخفيضا لوظائف في جميع أنحاء العالم، أعلن عنها الرئيس

التنفيذي ساندر بيتشاي في يناير، لكن الشركة رفضت مشاركة العدد المتأثر في سنغافورة.