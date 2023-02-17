مخاوف رفع أسعار الفائدة تتراجع بالنفط 3% .. عند 82.8 دولار

انخفض النفط بنحو 3 في المائة اليوم، ويتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، متأثرا بمخاوف من المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يؤثر على الطلب، إلى جانب مؤشرات على وفرة الإمدادات.

ونوه اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أمس إلى أنه من الضروري تبني المزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض لخفض التضخم إلى المستويات المرغوبة. وارتفع الدولار بفعل توقعات رفع أسعار الفائدة، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.37 دولار بما يعادل 2.8 في المائة إلى 82.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07 دولار أو 2.6 في المائة إلى 76.42 دولار.

ويتجه كلا الخامين القياسيين نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من 4 في المائة، وفقا لـ"رويترز".

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط "التوتر من رفع أسعار الفائدة عاد بضراوة".

كما تأثرت السوق بعدد من المؤشرات على وفرة الإمدادات.