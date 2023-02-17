الذهب يتجه لثالث انخفاض أسبوعي في ظل مخاوف من رفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في طريقها لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % عند 1827.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير . وانخفض المعدن الأصفر 2 % حتى الآن هذا الأسبوع. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 1835.70 دولار.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا بحسب رويترز.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إن بيانات هذا الأسبوع التي تظهر قوة مبيعات التجزئة وارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة "يبدو أنها تغذي إعادة تقييم... تعتقد الأسواق أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه لمزيد من التشديد النقدي، وهذا أمر سيء للغاية بالنسبة للذهب".

وأكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع أنه يجب مواصلة التشديد النقدي لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 % .

