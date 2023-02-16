عطر سيارات «بي.إم.دبليو» ينشر رائحته خلال سيرها

في خطوة جديدة لتعزيز تميز علامتها التجارية، تسعى شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو إلى استخدام تكنولوجيا جديدة تسمح لسياراتها بنشر رائحتها المميزة أثناء سيرها على الطرقات.

وقدمت الشركة الألمانية طلبا إلى مكتب براءات الاختراع الألماني لتسجيل اختراعها لنظام جديد يعطر الجسم الخارجي للسيارة عن طريق انبعاث العطر المميز من شعارها الأزرق والأبيض في مقدمة غطاء السيارة الأمامي.

وأشار موقع "كار باز" الأمريكي المتخصص في موضوعات السيارات إلى قيام الشركة بتقديم طلب تسجيل الاختراع، بعد إعلان سابق لشركة بي.إم.دبليو عن رغبتها في تحسين رائحة سياراتها في محيطها الخارجي، التي لا تتجاوز حتى الآن روائح العوادم والروائح الكريهة المنبعثة مع هواء التكييف.

وفي حين قدمت شركات سيارات أخرى مثل فورد موتور الأمريكية للحصول على براءات اختراع لأنظمة التخلص من الروائح غير المرغوبة داخل السيارات، فإن بي.إم.دبليو واحدة من أوائل الشركات التي تطور تكنولوجيا المعطر الخارجي. وفي 2019 قدمت شركة تويوتا موتور اليابانية طلبا للحصول على براءة اختراع تكنولوجيا مماثلة، لكنها لم تقدم أي شيء ملموس حتى الآن.

يذكر أن طلب براءة اختراع لا يعني بالضرورة أن الفكرة ستصبح اختراعا حقيقيا، وكثيرا ما تقدم الشركات الصناعية طلبات تسجيل براءات اختراع لتكنولوجيات جديدة بهدف قطع الطريق على المنافسين لتقديم أجهزة جديدة.

وقال موقع كار باز: إن تحويل تكنولوجيا إطلاق العطر من نظام بي.إم.دبليو من براءة اختراع إلى جهاز حقيقي ما زال خاضعا لكل سيناريوهات الترحيب والوداع.