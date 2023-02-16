الدولار ينخفض مع استبعاد المستثمرين خطر حدوث ركود

انخفض الدولار اليوم مع إحجام المستثمرين عن العملات ذات المخاطر الأعلى بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت الثقة في توقعات النمو العالمي رغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبدو عازما على رفع أسعار الفائدة مجددا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أمس الأربعاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية انتعشت بشدة في يناير، بعد انخفاضها شهرين متتاليين، مدفوعة بمشتريات السيارات وسلع أخرى.

وجاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية بعد يوم واحد فقط من صدور أرقام أظهرت تباطؤ التضخم بينما لا يزال راسخا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 103.73 نقطة بعدما لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 104.11 نقطة أمس الأربعاء.

وارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.07095 نقطة مقابل الدولار بعدما سجل أدنى مستوى له في ستة أسابيع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وفقا لـ"رويترز".

وصعد الجنيه الاسترليني 0.1 في المائة إلى 1.20465 نقطة مقابل الدولار بعدما انخفض أكثر من واحد في المائة أمس الأربعاء.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء تباطؤ التضخم البريطاني أكثر مما كان متوقعا في يناير، وكانت هناك علامات على تراجع ضغط الأسعار في أجزاء من الاقتصاد يراقبها بنك إنجلترا عن كثب.

وأشار بنك إنجلترا بالفعل إلى احتمال أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في مارس، وعززت بيانات التضخم التي صدرت أمس هذه التوقعات.

وارتفع الين الياباني 0.2 في المائة إلى 133.91 مقابل الدولار، و0.1 في المائة إلى 143.3 مقابل اليورو.