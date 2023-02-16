"تنمية" توقع اتفاقية مع شركة أوروبية لشغيل منشآت تربية الدواجن وطحن الأعلاف

أعلنت شركة التنمية الغذائية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة MHP ، المنتج الأوروبي الرائد للدواجن. لتأسيس مشروع مشترك بين شركة تلال الصحراء المملوكة للتنمية بالكامل، وشركة (MHP SE) الشركة الأم للمجموعة العالمية الرائدة في مجال الأغذية والتكنولوجيا الزراعية ومقرها الرئيسي في أوكرانيا.

وتتثمل أهداف المشروع المشترك في تطوير وتشغيل منشآت لتربية الدواجن، وتشمل انشاء فقاسة جديدة في المملكة لتفريخ 108 مليون بيضة تفقيس سنويًا. وسيتم الاستثمار في منشآت لطحن الأعلاف بهدف إنتاج 137 ألف طن متري من الأعلاف سنويًا.

سيتم تمويل هذه المبادرات بشكل اساسي من قبل صندوق التنمية الزراعية في السعودية. ومن المتوقع أن توفر MHP مجموعة واسعة من الخبرات الصناعية عبر سلسلة القيمة لاقتناص الفرص طويلة الأجل وتصميم أفضل المرافق في فئتها، والتي تتماشى تمامًا مع ظروف السوق المحلية.