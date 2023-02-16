تدشين دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي .. سيطبق على 6800 مشروع

دشن ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم، دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية الـ PDM في القطاع البلدي، على هامش ملتقى التحول في إدارة مشاريع البنية التحتية، كما افتتح المعرض المصاحب للملتقى واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتطبيق هذه الإجراءات والمعايير على 6800 مشروع للبنية التحتية سيتم تنفيذها خلال الأعوام الـ 5 المقبلة، وذلك استناداً على الدليل الذي تم تدشينه وفق أفضل الممارسات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والذي سيكون مرجعا للمقاولين والمصممين لزيادة الانتاجية وضبط الجودة وتحقيق الشفافية والوضوح لمتطلبات ملاك المشاريع وفق أعلى المعايير.