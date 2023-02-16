119.7 مليار دولار استثمارات السعودية في السندات الأمريكية بنهاية 2022

تراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 119.7 مليار دولار "448.9 مليار ريال" بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 121.4 مليار دولار "455.3 مليار ريال" بنهاية نوفمبر من العام الماضي، بانخفاض 1.4 في المائة بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تعد استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية ديسمبر الماضي الأدنى خلال ستة أشهر "أي منذ يونيو 2022 البالغة بنهايته 119.2 مليار دولار".

وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية ديسمبر 2022 بنسبة 0.6 في المائة (0.7 مليار دولار)، مقارنة برصيدها نهاية ديسمبر 2021 البالغ 119 مليار دولار.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 106.5 مليار دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 89 في المائة من الإجمالي"، فيما نحو 13.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 11 في المائة من الإجمالي".

وحسب البيانات، احتلت السعودية المرتبة الـ16 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

وحدة التقارير الاقتصادية