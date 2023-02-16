الليرة اللبنانية تسجل تدهورا قياسيا جديدا .. 75 ألفا أمام الدولار

سجلت الليرة اللبنانية أمس الأربعاء، تدهورا قياسيا جديدا إذ تخطت عتبة 75 ألفا أمام الدولار في السوق السوداء، ما انعكس ارتفاعا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

ومنذ صيف 2019، يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا خسرت خلاله الليرة قرابة 95 في المائة من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع فبراير اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفا مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقا.

ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، وأفاد صرافون وتطبيقات ترصد سعر الصرف في السوق السوداء عن تخطي الليرة عتبة 75 ألفا مقابل الدولار.

وانعكس ذلك ارتفاعا في أسعار المحروقات، وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 لترا) 1.4 مليون ليرة، (19 دولارا)، أي ثلث راتب جندي، في بلد بات فيه 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ومنذ 2021، رفعت السلطات الدعم عن المحروقات، كما عن سلع رئيسة مثل الطحين والأدوية.

وعلى وقع ارتفاع الأسعار، أغلق العشرات من سائقي الأجرة الطريق أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصا وأن تعرفة سيارة الأجرة تبلغ 100 ألف ليرة (1.3 دولار).

وقال ربيع فرح (33 عاما)، سائق الأجرة منذ 12 عاما، "اختنقنا جراء انهيار الليرة .. مدخولي لا يكفيني حتى لشراء البنزين"، وأضاف "إيجار بيتي 300 دولار، عدا عن الأكل والشرب، من أين آتي بالمال ؟".

وتوقفت المحال التجارية الكبرى خلال الأيام القليلة الماضية عن تسعير المواد الغذائية، في بلد يعتمد بشكل أساسي على الواردات، وتعد الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءا، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوله إيصال مرشح.

وحذر ممثلو خمس دول، هي السعودية وقطر ومصر وفرنسا وأمريكا، عقدت مؤخرا اجتماعا بشأن لبنان، من تداعيات التأخر في انتخاب رئيسا لها، وفق بيان صدر عن رئاسة الحكومة اللبنانية الإثنين، وأكد هؤلاء بحسب البيان، أن "عدم انتخاب رئيس جديد سيرتب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان".