"الكثيري" : إصدار صكوك محلية بقيمة 500 مليون ريال وطرحها طرحا عاما

أعلنت شركة الكثيري القابضة، عزمها إصدار السلسلة الأولى من الصكوك مقومة بالريال وطرحها طرحا عاما، بقيمة اسمية قدرها 500 مليون ريال، من خلال سلسلة إصدارات متفرقة.

كما قامت بتعيين شركة الخير كابيتال كمستشار مالي ومدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه، وسيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناء على ظروف السوق في ذلك الحين.

وتهدف الشركة من الطرح، لأغراضها التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك.