"أنابيب السعودية" تربح 54 مليون ريال خلال 2022 بارتفاع 5729 %

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب عن النتائج المالية الموحدة السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2022

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير% المبيعات/الإيرادات 747.62 373.48 100.18 إجمالي الربح (الخسارة) 107.16 27.33 292.1 الربح (الخسارة) التشغيلي 69.51 -5.41 - صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 54.21 0.93 5,729.03 إجمالي الدخل الشامل 55.31 2.02 2,638.12 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 550.52 495.2 11.17 ربحية (خسارة) السهم 1.07 0.02 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى صافي ربح قدره 54.21 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (السنة المالية 2022) مقارنة بصافي ربح قدره 0.93 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (السنة المالية 2021)، وذلك للأسباب الرئيسة التالية:

1) ارتفاع الربح الإجمالي إلى 107.16 مليون ريال في السنة المالية 2022 من 27.33 مليون ريال في السنة المالية 2021، وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات وتحسن الكفاءة والمزيج البيعي.

2) تسجيل حصة في ربح الشركة الزميلة (الأنابيب العالمية) قدرها 9.17 مليون ريال في السنة المالية 2022 مقابل حصة في خسارة قدرها (5.23) مليون ريال في السنة المالية 2021.

3) انخفاض المصاريف الإدارية إلى 23.20 مليون ريال في السنة المالية 2022 من 27.47 مليون ريال في السنة المالية 2021، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض تكاليف تعويضات نهاية الخدمة للموظفين.