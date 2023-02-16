"النايفات" تربح 171 مليون ريال في 2022 بانخفاض 24 %

أعلنت شركة النايفات للتمويل عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|392,333
|392,346
|-0
|إجمالي الربح (الخسارة)
|364,049
|371,276
|-1.95
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|191,154
|250,588
|-23.72
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|171,457
|225,088
|-23.83
|إجمالي الدخل الشامل
|171,457
|225,088
|-23.83
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|1,288,700
|1,192,243
|8.09
|ربحية (خسارة) السهم
|1.71
|2.25
|جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:
1 -زيادة في تكلفة المخصصات وذلك نتيجة لتطوير وتحسين أداء نموذج المخصص وفقا لمعيار IFRS 9.
2 -زيادة في سعر الفائدة (سايبور 3 أشهر) من ديسمبر 2021 (0.91%) إلى ديسمبر 2022 (5.4%) ما أدى إلى زيادة في تكاليف التمويل.
3 -ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى وذلك نتيجة ارتفاع مصاريف التسويق ومصاريف الإدراج والمصروفات العمومية الأخرى.
4 -زيادة في مصاريف الاستهلاك والإطفاء بسبب الزيادة في تعزيز الأمن السيبراني والمصروفات ذات العلاقة.
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