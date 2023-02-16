"النايفات" تربح 171 مليون ريال في 2022 بانخفاض 24 %

أعلنت شركة النايفات للتمويل عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير% المبيعات/الإيرادات 392,333 392,346 -0 إجمالي الربح (الخسارة) 364,049 371,276 -1.95 الربح (الخسارة) التشغيلي 191,154 250,588 -23.72 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 171,457 225,088 -23.83 إجمالي الدخل الشامل 171,457 225,088 -23.83 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 1,288,700 1,192,243 8.09 ربحية (خسارة) السهم 1.71 2.25 جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

1 -زيادة في تكلفة المخصصات وذلك نتيجة لتطوير وتحسين أداء نموذج المخصص وفقا لمعيار IFRS 9.

2 -زيادة في سعر الفائدة (سايبور 3 أشهر) من ديسمبر 2021 (0.91%) إلى ديسمبر 2022 (5.4%) ما أدى إلى زيادة في تكاليف التمويل.

3 -ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى وذلك نتيجة ارتفاع مصاريف التسويق ومصاريف الإدراج والمصروفات العمومية الأخرى.

4 -زيادة في مصاريف الاستهلاك والإطفاء بسبب الزيادة في تعزيز الأمن السيبراني والمصروفات ذات العلاقة.