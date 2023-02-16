الأسهم السعودية تكسب 76 نقطة بدعم «البنوك» .. استمرار الارتفاع مرهون بمواجهة ضغوط البيع

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتغلق عند 10573 نقطة رابحة 76 نقطة بنحو 0.73 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 11 نقطة بنحو 0.8 في المائة إلى 1446 نقطة، لتظهر مساهمة الشركات القيادية بشكل كبير خصوصا البنوك في دعم المؤشر بعدما كانت ضاغطة في جلسة سابقة. وأشير في التحليل السابق إلى سعي السوق للوصول إلى مستويات 10600 نقطة، حيث اقتربت من تلك المستويات، ما يجعل السوق في جلسة اليوم تواجه تحديا في التغلب على الضغوط البيعية، وتعتمد استمرارية الارتفاع على مدى قوة الشراء وقدرة السوق على مواجهة تلك الضغوط.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام للسوق عند 10454 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 10451 فاقدا 0.4 في المائة، بينما الأعلى عند 10573 نقطة كاسبا 0.73 في المائة التي أغلق عندها في نهاية الجلسة رابحا 76 نقطة.وارتفعت السيولة 17 في المائة بواقع 313 مليونا، لتصل إلى 4.1 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 23 في المائة بما يعادل 29 مليونا إلى 158 مليون سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 6 في المائة بنحو 17 ألفا لتصل إلى 324 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.63 في المائة، ثم "إنتاج الأغذية" بـ0.48 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 0.42 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.6 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بواقع 2 في المائة، وحل ثالثا "البنوك" بـ1 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 22 في المائة بقيمة 928 مليون ريال، يليه "البنوك" 17 في المائة ما يمثل 710 ملايين ريال، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 9 في المائة بنحو 369 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سليمان الحبيب" بنحو 5.2 في المائة ليبلغ 244 ريالا، يليه "الباحة" بـ3.9 في المائة ليصل إلى 13.34 ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت اليمامة" 3.8 في المائة حيث أغلق عند 28.85 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جاكو" بواقع 6.7 في المائة ليغلق عند 26.15 ريال، يليه "الأصيل" بمقدار 2.7 في المائة إلى 37.20 ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء طوكيو" بـ2.6 في المائة ليقفل عند 14.68 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 320 مليون ريال، يليه "أمريكانا" بنحو 237 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك للمغذيات الزراعية" بـ212 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية