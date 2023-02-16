«نمو» تضيف 11 نقطة بتداولات قيمتها 21 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 11 نقطة بواقع 0.06 في المائة إلى 19409 نقاط. وزادت قيمة التداول 18 في المائة ما يعادل 3.2 مليون إلى 21 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 50 ألفا لتبلغ 324 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.3 ألف صفقة مرتفعة 155 صفقة بنحو 7 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نفوذ" بنحو 7.4 في المائة ليبلغ 175 ريالا، يليه "الرعاية المستقبلية" بـ4.2 في المائة ليصل إلى 224 ريالا، وحل ثالثا سهم "تدوير" 3.7 في المائة حيث أغلق عند 77.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "فش فاش" بواقع 8 في المائة ليغلق عند 165 ريالا، يليه "لين الخير" بـ4.7 في المائة إلى 55 ريالا، وحل ثالثا سهم "فاديكو" بمقدار 3.9 في المائة مقفلا عند 107.40 ريال.وكان الأعلى تداولا "رواسي" بنحو 3.5 مليون ريال، ثم "الدولية" بقيمة 2.4 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارات" بمبلغ 1.2 مليون ريال.