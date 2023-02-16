ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. وسهم «العالمية القابضة» يضغط على مؤشر «أبوظبي»

أغلقت أغلب أسواق المال في الخليج على ارتفاع أمس، بينما تراجع مؤشر أبوظبي بعد انخفاض في أسعار النفط.وبحسب "رويترز"، زاد مؤشر دبي الرئيس 0.1 في المائة مدعوما بقفزة بنحو 3.9 في المائة في سهم "إعمار للتطوير" بعد يوم من إعلانها ارتفاعا في الأرباح السنوية الصافية.وأعلنت "إعمار للتطوير"، وهي الذراع المعنية بالتطوير العقاري في شركة إعمار العقارية القيادية على المؤشر، تسجيل ربح صاف بلغ 3.81 مليار درهم "1.04 مليار دولار" ارتفاعا من 3.24 مليار درهم قبل عام.وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.3 في المائة بضغط من هبوط 0.3 في المائة في "العالمية القابضة".وقال أحمد نجم رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إكس.إس دوت كوم"، "إن بورصة أبوظبي لا تزال تشهد تقلبات بينما يتزايد الغموض فيما يتعلق بالتطورات في أسواق النفط". وتراجع النفط، وهو محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، لليوم الثاني على التوالي بعدما أشار تقرير من قطاع الطاقة إلى وفرة في الإمدادات في الولايات المتحدة وتوقعات بمزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، ما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود والنظرة المستقبلية للأوضاع الاقتصادية.وزاد المؤشر القطري 0.6 في المائة مدعوما بصعود بواقع 5.3 في المائة في سهم بنك قطر الإسلامي. لكن بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج تراجع 1.5 في المائة.ويقول نجم، "إن السوق القطرية استقرت إلى حد ما مع توقف التراجع في أسعار الغاز الطبيعي خلال الأيام القليلة الماضية لكنها تظل معرضة لعوامل ضغط نزولية".وتراجع مؤشر البحرين 0.06 في المائة إلى 1964 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.31 في المائة عند 4633 نقطة. وصعد مؤشر الكويت 0.7 في المائة ليبلغ 8246 نقطة.وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة ويقترب من تسجيل أعلى مستوى في نحو خمسة أعوام.وأظهرت بيانات على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية، أن المصريين والعرب نفذوا في الأغلب عمليات الشراء للأسهم في الجلسة، وأن الأجانب من غير العرب نفذوا بصورة رئيسة عمليات بيع.وأكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الأسبوع الماضي، أن مصر تعتزم بيع حصص حكومية في 32 شركة بدءا من الربع الأول من العام الجاري، حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.