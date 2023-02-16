أوروبا تبدأ تطبيق آلية معقدة لتحديد سقف أسعار الجملة للغاز المستورد

بدأ الاتحاد الأوروبي أمس، تطبيق الآلية المعقدة والمثيرة للجدل لسقف أسعار الجملة للغاز الطبيعي المستورد في حال ارتفاع أسعار الغاز بشدة في المستقبل.ووافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على الآلية الجديدة بعد مناقشات استمرت أشهر حول كيفية التعامل مع أسعار الغاز المرتفعة منذ انهيار واردات الغاز من روسيا، وفقا لـ"الألمانية".وبعد ارتفاع السعر القياسي للغاز في أوروبا إلى 350 يورو (376 دولارا) لكل ميجا واط/ساعة في آب (أغسطس) الماضي، تراجع حاليا إلى ما بين 50 و60 يورو، وهي تقريبا مستويات الأسعار نفسها قبل الحرب الروسية في أوكرانيا. ومن المقرر تفعيل آلية سقف الأسعار تلقائيا إذا تجاوز سعر العقد الأجل القياسي للغاز الهولندي 180 يورو لكل ميجا واط/ساعة تسليم الشهر التالي، لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية، في حين أن سعر هذا العقد القياسي يزيد بمقدار 35 يورو على الأقل عن سعر كل ميجا واط/ساعة للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية.