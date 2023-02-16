ضغوط صينية لمنع المضاربة وفقاعات أسعار العقارات

تعالت المطالب الصينية بأن تكون سياسات دعم العقارات أكثر استهدافا، لدعم كل من احتياجات "المنزل الأول" وأيضا مشتريات المنازل، بغرض تحسين ظروف المعيشة، وفقا لما أوردته صحيفة "إيكونوميك ديلي" الصينية المملوكة للدولة.

وأوضحت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، عن الصحيفة القول إنه يتعين تعزيز سياسات القروض المختلفة، ويجب أن تطبق الصين سياسات أكثر تفصيلا لدعم الطلب على المساكن من أجل توفير ظروف معيشة أفضل.

كما تحتاج السلطات إلى منع المضاربة ومخاطر فقاعات الأسعار، حيث إنه من الممكن أن تواجه بعض المدن الأكثر جذبا ضغوطا جديدة بسبب ارتفاع الأسعار. وشهدت الصين انتعاشا في بعض المدن، حيث أظهرت الإجراءات الداعمة تأثيرا، وزادت المعاملات العقارية في مدن مثل تشنجدو وسوتشو وتيانجين، قبل وبعد العام القمري الجديد.

من جهة أخرى، قال وو هونج ياو، نائب مدير مكتب المجموعة القيادية للعمل الريفي المركزي، أن معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف للمزارعين الصينيين ارتفع إلى رقم قياسي جديد، ليصل إلى 20133 يوانا (نحو 2955 دولارا) في 2022.

وأضاف وخلال مؤتمر صحافي، "إن الرقم تجاوز 20 ألف يوان لأول مرة" وقال: "إن الإيرادات من الأجور والمرتبات شكلت 41.96 في المائة من دخل المزارعين، بينما شكل صافي الدخل من الأعمال التجارية للأسر 34.63 في المائة.

وفي هذا السياق، قال ليو هوان شين، رئيس الهيئة الوطنية لتنشيط المناطق الريفية في المؤتمر نفسه، إن الصين تمكنت من تقوية وتوسيع إنجازاتها في تخفيف الفقر في 2022، التي تجسدت التقوية في ثلاثة مجالات وهي: عدم وجود انزلاق إلى الفقر بشكل كبير، وتحقيق وضع توظيف مستقر، وزيادة مداخيل القوى العاملة الريفية التي انتشلت من براثن الفقر.

وأضاف ليو أن وضع التوظيف ظل مستقرا للقوى العاملة التي ودعت الفقر، مشيرا إلى تمتع إجمالي 32.78 مليون عامل مهاجر بالتوظيف الكامل في العام الماضي، بزيادة 1.33 مليون شخص عن العام الأسبق، كما تجاوز هذا الرقم بـ2.59 مليون شخص عن الهدف المحدد.

وفي 2022، نما معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف للمزارعين في المناطق التي غادرت للتو براثن الفقر، بنسبة 7.5 في المائة ليصل إلى 15111 يوانا، بزيادة 1.2 نقطة مئوية عن المعدل الوطني للمزارعين الصينيين، بحسب ليو.

وأضاف ليو أن مداخيل الأشخاص الذين ودعوا الفقر نمت بمعدل قوي بلغ 14.3 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 14342 يوانا.

وكشفت الصين عن "الوثيقة المركزية رقم 1" لعام 2023 الإثنين الماضي، محددة تسع مهام لحفز التنشيط الريفي بشكل شامل في العام الجاري، كما سلطت الوثيقة الضوء على المهام اللازمة لتوسيع القنوات المتاحة للمزارعين لزيادة دخولهم وتعزيز قدرتهم على لضمان الثروة.

وفي سياق منفصل، بلغ إجمالي إيرادات مبيعات صناعة الألعاب في الصين 265.8 مليار يوان (39 مليار دولار) في 2022، وفقا لتقرير صناعي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس.

وأظهر تقرير صناعة الألعاب الذي أصدرته جمعية النشر الصوتي والمرئي والرقمي، أنه كان هناك 664 مليون لاعب في الصين خلال 2022.

وذكر أنه وفي الأعوام الأخيرة، طبقت الصين بعمق الإنجازات التكنولوجية لصناعة الألعاب في قطاعات مثل العلاج الطبي والرياضة، التي أسهمت في الابتكار العلمي والتكنولوجي.