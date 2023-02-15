انخفاض متوقع للتعبئة المناهضة لنظام التقاعد الفرنسي الخميس

يبدو أن يوم التعبئة الجديد ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا سيكون أقل استقطابا من السابق، في الوقت الذي تفضل فيه النقابات التركيز على التحرك في السابع من مارس.

وتريد الجبهة النقابية المناهضة لهذا لمشروع توجيه كل قوتها إلى يوم السابع من مارس، الذي تهدّد بأن "تشل" خلاله البلاد في حال لم تتراجع الحكومة عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما مقابل 62 عاما حاليا.

بعدما أطلقت النقابات الثماني في يناير عريضة ضد إصلاحٍ وصفته بـ"غير العادل والقاسي"، حقّقت هذه العريضة الأربعاء الرقم الرمزي المتمثل بمليون توقيع، وفقا لمنصة change.org.

وبحسب "الفرنسية" ستتظاهر الاتحادات العمّالية الرئيسة الخميس في ألبي (جنوب غرب) التي تعتبر رمز البلدات الصغيرة في فرنسا التي حشدت بقوة ضد الإصلاح. كذلك، من المتوقع أن تشهد باريس تظاهرة.

وبعد تحرّك 963 ألف متظاهر السبت وفقاً للسلطات، وأكثر من 2.5 مليون متظاهر وفقاً للنقابات، من المفترض أن ينخفض حجم هذه التظاهرات الخميس. فعلى المستوى الوطني، قال مصدر في الشرطة إنّه يتوقّع مشاركة ما بين 450 و650 ألف شخص، بينهم 40 إلى 70 ألف شخص في باريس.

كذلك، تبدو الاضطرابات محدودة على مستوى النقل، مع استمرار عمل أربعة من كل خمسة قطارات عالية السرعة (TGV)، وحركة مرور عادية في مترو باريس. وسيتمّ تشغيل نصف القطارات الإقليمية في المناطق وفي باريس.

وبالمثل، سيتم إلغاء 30 في المائة من الرحلات الجوية في مطار أورلي في باريس، كما ستتأثر مطارات داخلية.