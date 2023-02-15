منظمة الصحة تعد بعدم توفير جهد لمعرفة مصدر كوفيد

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم شخصيا ببذل قصارى جهده للحصول على "جواب" حول مصدر وباء كوفيد-19، نافيا بشدة المعلومات التي تحدثت عن أن المنظمة تخلت عن تحقيقاتها.

وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي "هناك بُعد علمي وأخلاقي لهذه المشكلة ويجب أن نستمر في الدفع حتى نحصل على الجواب" حول مصدر الوباء الذي بدأ في الصين نهاية عام 2019. وأكد أن "الأمر مهم وأساسي للغاية".

وبحسب "الفرنسية" أشار إلى أنه أرسل أخيرا رسالة رسمية إلى مسؤول صيني كبير ليطلب مرة أخرى تعاون بكين في البحث عن منشأ أسوأ وباء منذ قرن قتل الملايين وسبب إعاقات للملايين.

وأكد مقال نشر في مجلة "نايتشر" العلمية نشر هذا الأسبوع أن منظمة الصحة لن تواصل المرحلة الثانية من التحقيق في هذا الخصوص بسبب عدم تعاون السلطات الصينية.

وتعتبر الأوساط العلمية أنه من الأساسي معرفة أصول هذا الوباء للتمكن من مكافحة الجائحة المقبلة بطريقة أفضل أو حتى تفاديها.

كتبت المجلة "علقت منظمة الصحة العالمية بعيدا عن الأضواء المرحلة الثانية من تحقيقها العلمي الذي طال انتظاره في منشأ وباء كوفيد-19 بسبب التحديات الحالية المرتبطة بمحاولات إجراء دراسات حاسمة في الصين".

وأورد المقال نفي الدكتورة ماريا فان كيركوف التي كانت مسؤولة عن مكافحة الوباء في منظمة الصحة العالمية منذ بداياته.

وقالت خلال المؤتمر الصحافي إن "منظمة الصحة العالمية لم تتخل عن دراسة مصدر كوفيد". وتابعت "لم نتخل عن أي خطة. لن نتوقف حتى نفهم الأصول ويصبح هذا الأمر أكثر صعوبة لأنه كلما مر الوقت زادت صعوبة فهم ما حدث في المراحل المبكرة من الجائحة".