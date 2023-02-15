فودافون تدرس عدة خيارات لمستقبل استثمارها في فوداكوم

تدرس مجموعة فودافون جروب البريطانية للاتصالات الخيارات المتاحة لمستقبل فرعها الأفريقي "فوداكوم جروب" في الوقت الذي يكثف فيه المستثمرون ضغوطهم على الشركة البريطانية لتحسين أدائها.

وتتعاون فوادفون المسجلة في بورصة لندن للأوراق المالية مع عدد من الشركات الاستشارية لدراسة طرق تحقيق أقصى قيمة من حصتها البالغة 65 % في شركة فوداكوم جروب ليمتد الجنوب أفريقية.

وتتراوح المقترحات الأولية بين الاندماج مع شركات اتصالات أخرى وبيع بعض الأصول في أسواق محددة، وبيع حصة في شركة فوداكوم، وذلك وفقا لما نقلته بلومبيرج.

وتقدر القيمة السوقية لشركة فوداكوم حاليا بحوالي 14.4 مليار دولار، بعد تراجع سعر سهمها في بورصة جوهانسبرج بنسبة 17% خلال 12 شهرا، في المقابل انخفض سعر سهم فودافون خلال الفترة نفسها بنسبة 30 % لتصل القيمة السوقية للمجموعة إلى 26.8 مليار جنيه إسترليني (32.2 مليار دولار).

وفي حين تنظر فودافون دائما إلى فرعها الأفريقي باعتباره جزء أساسي من المجموعة، فإن الممارسة أظهرت أنه ترغب في دراسة مجموعة واسعة من الخيارات بشأن مستقبل هذا الفرع.

يأتي ذلك في حين أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية الهولندية البريطانية "ليبرتي جلوبال" الاثنين الماضي استحواذها على 1.335 مليون سهم من أسهم منافستها البريطانية فودافون جروب تمثل حوالي 4.92 % من إجمالي أسهمها.