التضخم في بريطانيا فوق 10% .. يخنق النمو ويتسبب بألم للعائلات والأعمال التجارية

تراجع معدل التضخم في بريطانيا بشكل أكبر الشهر الماضي بفضل انخفاض تكاليف النقل، لكنه ما زال أعلى من المعدل المرتفع بشكل تاريخي والبالغ 10 في المائة.

ووفقا ما أظهرته بيانات رسمية أمس، يتراجع معدل التضخم حول العالم بعدما سجل أعلى مستويات منذ عقود العام الماضي مع رفع الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 10.1 في المائة في كانون الثاني (يناير) مقارنة بـمعدل 10.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الوطني للإحصاءات.

وانخفض معدل التضخم في الأشهر الأخيرة من ذروة بلغت أكثر من 11 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وهي نسبة تم بلوغها على خلفية النقص في إمدادات السلع والخدمات مع إعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.

ومع تراجع قيمة الأجور نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، تواجه بريطانيا أكبر إضرابات ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص منذ أكثر من عقد. ورحب وزير المال جيريمي هانت بتراجع التضخم لكنه حذر من أن "المعركة بعيدة عن نهايتها".

وأضاف في بيان أن "التضخم المرتفع يخنق النمو ويتسبب بألم للعائلات والأعمال التجارية. لهذا السبب علينا الالتزام بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام وخفض الديون ودفع نمو الاقتصاد".

أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن بريطانيا تجنبت بفارق ضئيل التضخم 2022، لكن خطر الانكماش ما زال قائما للعام الحالي، بحسب محللين.

وفي مسعى لتخفيف حدة التضخم، رفعت البنوك المركزية معدلات الفائدة عدة مرات بشكل كبير خلال العام الماضي، فيما يتوقع بأن يتم رفعها أكثر.

وأشار جرانت فيتزنر كبير خبراء الاقتصاد لدى المكتب الوطني للإحصاءات إلى أنه "على الرغم من أنه ما زال مرتفعا، تراجع التضخم (في المملكة المتحدة) مجددا في يناير".

وأضاف "كان ذلك مدفوعا بتراجع تكاليف السفر جوا وبالحافلات مجددا بعد الارتفاع الكبير الشهر الماضي، وتواصل أسعار البنزين التراجع وهناك انخفاض في الأسعار في المطاعم والمقاهي والوجبات الجاهزة".

وقال ديفيد باريير مدير الأبحاث في غرف التجارة البريطانية إنه على الرغم من تراجع التضخم "استقرت الأسعار على مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عامين".

وتابع "ما زالت معظم الشركات الصغيرة متأثرة بارتفاع التكاليف الناجمة عن الطاقة والمواد الخام ومعدلات الفائدة والضرائب والحواجز التجارية الجديدة مع أوروبا".

وتسارعت وتيرة نمو الأجور الأساسية في بريطانيا مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، ما يبرز مخاوف بنك إنجلترا المركزي بشأن الضغوط التضخمية في الاقتصاد، لكن بيانات أخرى نشرت أخيرا تشير إلى تباطؤ في سوق العمل.

وعلى الرغم من اقتراب بريطانيا من حافة ركود، ظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته منذ خمسة عقود وارتفع معدل التوظيف.

وارتفعت الأجور مع استبعاد العلاوات 6.7 في المائة، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ بداية تسجيل البيانات عام 2001 باستثناء ما حدث خلال جائحة كورونا حين تأثر معدل تغير الدخل بتسريحات الموظفين.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن الأجور الإجمالية زادت 5.9 في المائة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو أبطأ ارتفاع منذ الأشهر الثلاثة التي انتهت في تموز (يوليو) من العام الماضي، لكن هذا جاء إلى حد كبير نتيجة نمو مرتفع بشكل غير عادي في المكافآت في أواخر 2021.

وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا ارتفاع الأجور باستبعاد المكافآت 6.5 في المائة وزيادة الأجور الإجمالية 6.2 في المائة.

واستقر معدل البطالة عند 3.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر تماشيا مع الاستطلاع وليس بعيدا عن أدنى مستوى له منذ نحو 50 عاما.

إلى ذلك، كشف استطلاع أن نحو ثلاثة أرباع العاملين في لندن يفضلون ترك وظائفهم على العودة إلى العمل من مكاتبهم بدوام كامل وترك العمل من المنزل، ويطالب كثيرون برفع الأجور لمواجهة التضخم للتخلي عن حقهم في العمل المرن.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته "بلومبيرج إنتليجنس"، أن الموظفين في العاصمة لندن واثقون من قدرتهم على التفاوض وسط سوق عمل ضيقة وانتشار العمل من المنزل بعد جائحة كوفيد.

وفي استطلاع شمل 500 من العاملين في المكاتب في العاصمة لندن، قال 73 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، إنهم سيسعون للحصول على عمل بديل إذا طلب منهم العمل خمسة أيام في الأسبوع في مكاتبهم بأماكن عملهم.

بحسب الاستطلاع، سيحتاج أربعة من كل عشرة من هؤلاء العاملين إلى الحصول على زيادة 16 في المائة على الأقل لإعادة النظر في مواقفهم.