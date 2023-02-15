تراجع عالمي في الطلب على الإلكترونيات .. أدنى مستوى لصادرات الرقائق التايوانية إلى الصين

سجلت صادرات تايوان لرقائق الدوائر المتكاملة للبر الرئيس الصيني وهونج كونج أكبر تراجع منذ كانون الثاني (يناير) 2009، ما يشير إلى تراجع عالمي في الطلب على الإلكترونيات.

وأظهرت حسابات وكالة "بلومبيرج" للأنباء المستندة إلى حسابات رسمية أن صادرات رقائق الدوائر المتكاملة - وهي مكون حيوي للأجهزة الإلكترونية وأجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية - تراجعت بواقع 27.1 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وقال بوم كي سون، الخبير الاقتصادي في بنك باركليز، "عموما شهدت أنشطة المصانع بداية بطيئة للعام وكان هناك طلب أضعف من الاتجاه المعتاد"، مضيفا أن نفس الاتجاه تم رصده في كوريا.

وتراجعت شحنات أشباه الموصلات 18.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت الحصة السوقية للصين وهونج كونج معا إلى 52.8 من 57.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).

ومن جهة أخرى، أعلنت الصين أنها ستستأنف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للكوريين، بعد أن استأنفت سول برنامجها للتأشيرات قصيرة الأجل، للمواطنين الصينيين، في ضوء تباطؤ انتشار حالات الإصابة بكوفيد - 19، في الدولة المجاورة.

وفي حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، ذكرت السفارة الصينية في سول أنها ستستأنف إصدار التأشيرات السبت المقبل، بعد أربعة أيام من اتخاذ سول الخطوة نفسها، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية أمس.

وكانت بكين قد علقت برنامجها لإصدار التأشيرات قصيرة الأجل، للكوريين الجنوبيين في 10 كانون الثاني (يناير)، في رد واضح على قرار سول قبل ثمانية أيام وقف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للصينيين وطلبها إجراء اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر)، قبل 48 ساعة من المغادرة وبعد دخول المسافرين من الصين.