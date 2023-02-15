عقب الفضيحة .. أداني الهندية تعقد لقاءات لطمأنة المستثمرين

اختارت مجموعة أداني جروب الاقتصادية الهندية عددا من البنوك لتنظيم لقاءات مع مستثمري الأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت خلال الأسبوع المقبل، بهدف استعادة ثقة المستثمرين في شركات المجموعة بعد اتهامها بالتلاعب مما أدى إلى خسارة عشرات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية خلال الشهر الماضي.

وتستهدف البنوك عقد اللقاءات لصالح أداني جروب وأداني جرين إنيرجي وأداني ترانسميشن يومي 16 و21 فبراير الحالي، وتضم قائمة البنوك المشاركة باركليز وبي.إن.بي باريبا ودي.بي.إس بنك ودويتشه بنك وشركة الإمارات الوطني دبي كابيتال وآي.إن.جي جروب إم.يو.إف.جي وميزوهو وإس.غم.بي.سي نيكو وستاندرد شاترترد بنك، ولم يتضح حتى الآن موضوع المناقشات خلال الاجتماعات.

وذكرت بلومبيرج أن اهتمام المستثمرين اتجه نحو الديون المتراكمة لشركات المجموعة، بعد تقرير شركة الاستثمار الأمريكية هيندنبورج ريسيرش عن مخالفاتها مما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركات بنحو 120 مليار دولار.

يذكر أن حوالي 200 مؤسسة مالية حول العالم ومنها بلاك روك الأمريكية أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، تستثمر في سندات أداني جروب البالغة قيمتها حوالي 8 مليارات دولار.

وعقب عملية بيع في شركات مجموعة أداني جروب الهندية، قال محامي الحكومة الهندية خلال جلسة استماع دعوى مصلحة عامة بالمحكمة العليا يوم الاثنين الماضي، إن الحكومة لا تعارض تشكيل لجنة للنظر في إطار عمل تنظيمي لحماية مصالح المستثمرين.

كانت المحكمة العليا قد طلبت من مجلس الأوراق المالية والبورصات إعداد تقرير، يشرح بالتفصيل الإطار التنظيمي الحالي ويضع آلية لحماية المستثمرين، في أعقاب تعرضهم لخسائر تتعلق بأسهم مجموعة "أداني".

و تراجعت القيمة السوقية لمجموعة أداني إلى النصف تقريبا منذ نشر مزاعم للمعارضة تقول إن هناك صلات وثيقة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والملياردير جوتام أداني المتهم بالاحتيال وتعريض أموال ملايين المستثمرين الصغار للخطر.