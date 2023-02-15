"عذيب للاتصالات" تدعو مساهميها للتصويت على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 277.78%

دعا مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر المقرر انعقادها في 08-03-2023.

وسيتضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 277.78 في المائة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة نحو 340 مليون ريال، حيث سيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة نحو 34 مليون سهم من 9 ملايين سهم.

وقالت الشركة بأن أسباب الزيادة ستكون لإعادة تقييم احتياجات الشركة لسداد الإلتزامات وتطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها.

كما قالت "عذيب للاتصالات" بأنه في حال موافقة مساهمي الشركة على الزيادة ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية التي تقرر فيها الزيادة.