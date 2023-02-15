المشاركون ينهون التدريب الرسمي لكأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023

أنهى المشاركون في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 اليوم الأربعاء، وعلى مدى تسع ساعات الحصص التدريب الرسمية على أرينا مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية.

وتمنح اللجنة المنظمة الفرصة للمشاركين التدريب والأحماء قبل يوم من انطلاق البطولة لمنحهم فرصة التعرف على "الأرينا"، وتفاصيل الأعمدة، الجدران، الصناديق، والمنحدرات فيها.

كما أقيمت اليوم عددا من الأنشطة الرياضية الاستعراضية بإشراف مدربين مؤهلين عالميا في رياضات التزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، السكوتر والدراجات الجبلية، وصولا إلى الباركور بمشاركة بعض الجماهير الحاضرة ومحبي اللعبة.

ويشارك في الجولة الافتتاحية من البطولة والتي تقام في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية الحضري، 62 رياضيا و23 رياضية إضافة إلى 3 هواة ورياضيين مبتدئين يمثلون 23 دولة.

وتقام البطولة على أرض الدرعية التاريخية، للمرة الأولى في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل الدرعية إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبيلييه في فرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقا.

بيليه يبهر جماهير "الدرعية التاريخية"

أدى البلجيكي كيني بيليه بطل العالم في الدراجات الاستعراضية، عددا من الفقرات الاستعراضية المثيرة والشيقة للمشاركين وحضور اليوم الثالث من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 على أرض أرينا مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية، وذلك ضمن موسم الدرعية الحضري.

وأتاح كيني بيليه لعشاق هذه الرياضة ومحبيها فرصة مشاهدة ومتابعة عن كثب إثارة هذه الاستعراضات العالمية التي تمكن الشباب من التفاعل المباشر معها.

وبدأ بيليه مسيرته الرياضية عام 1992، مستلهما من والده، روني، الذي كان من عشاق رياضة الدراجات الهوائية والنارية منها، ومع جهوده المكثفة وحبه لهذه الرياضة، تمكن بيليه من تحقيق عدة إنجازات.

وفي 1996، شارك في البطولة العالمية "سبا فرانكورتشامب" حاصلا على المركز الخامس، وفي 1998، حصل على لقب بطل العالم لأول مرة كمبتدئ.

كما دخل البطل العالمي بيليه التاريخ عام 2000 حيث فاز بـ "جونيور وورلدز" في فئتي الـ 20 والـ 26.

ولم يتوقف بيليه عند هذا الحد، وحصل على ألقاب عالمية في عامي 2005، و2006، وفي 2007، فاز بكأس العالم وسجل رقما قياسيا جديدا، وفي 2008، حصل على كأس برشلونة، وتمكن عام 2009، من الحصول على لقب بطل "كأس العالم".

قيميز: حضرنا للدرعية من أجل باريس 2024

شدد الفرنسي باتريك قيميز مدرب فريق الدرجات الاستعراضية الفرنسي المشارك في بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 في الدرعية التاريخية على أن هدفهم الرئيس التواجد في دورة الألعاب الأولمبية 2024 والتي تحتضنها بلاده، وقال "المشاركة في جولات كأس العالم فرصة كبيرة لإظهار مهارات المشاركين والمشاركات".

وأمتدح المدرب الفرنسي (34 عاما) تصميم أرينا مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية وموقعها في وادي حنيفة، وقال "من الجميل أنها ظهرت بهذا الشكل المميز والصعب، قبل باريس 2024 سنكون نافسنا في ستة مواقع تختلف عن الأخرى، الأرينا هنا مصممة بشكل رائع، ولدينا تصنيفين في البطولة الرجال والسيدات، وهذا أمر رائع، فريق السيدات يقدم مستويات مميزة".

وعن المشاركين في جولة الدرعية، قال باتريك قيميز "شيء جميل ومميز أن نحتك بمختلف الرياضيين والرياضيات من مختلف الدول والمستويات، وخاصة فريق السيدات، 23 دراجة وتقريبا 60 دراجا ينافسون أمر مثير ويحتاج أعداد ذهني وبدني كبير جدا".

وزاد "كمدرب مهمتي هي تهيئة المشاركين نفسيا وجسديا وتدريبهم بشكل مستمر وتعليمهم بحيل مختلفة وجديدة لمختلف المستويات، هذه الرياضة تتطلب العديد من المهارات الجسدية والنفسية وصحتهم في كلا الجانبين مهمة في حال تعرض الدراج لأي إصابة فجسمه إذا كان متدرب تكون خفيفة عليها".

واسترسل "مهمتنا أيضا أن نجعلهم يتدربون كل يوم وبأكبر قدر ممكن، في الفريق يوجد مدربة للصحة النفسية، ومعد ومدرب للتمارين الجسدية ومساعدة للمدرب، أمامنا عمل شاق قبل نهاية الجولة السادسة والأخيرة".

وختم باتريك قيميز "هذه زيارتي الأولى للمملكة، الرياض مدينة جميلة جدا، أحببت وجودي هنا، الطقس هنا جميل والخدمات هنا رائعة والشعب جميل جدا وميزته يمنح الزائرين للمرة الأولى انطباع جميل عن البلد، السعودية اليوم أصبحت محطة مهمة في الاستضافات لكل الرياضات".