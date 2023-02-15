وصول أكثر من 4.8 مليون معتمر إلى السعودية خلال موسم العمرة

أوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة أن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين الذين وصلوا إلى السعودية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال موسم العمرة هذا العام تجاوز 4.8 مليون معتمرا، غادر منهم 4.2 مليون إلى بلدانهم، فيما بلغ إجمالي المعتمرين الموجودين في السعودية حتى يوم أمس 582 ألف معتمرا من جنسيات مختلفة.

وأظهرت الإحصائية وصول 4.3 مليون معتمرا عبر المنافذ الجوية، فيما استقبلت المنافذ البرية 507 آلاف معتمرا، في حين اختار 4 آلاف معتمر القدوم عبر المنافذ البحرية.

وبلغ إجمالي المعتمرين الذين قدموا إلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خلال موسم العمرة هذا العام 1.4 مليون معتمرا بنسبة 31 في المائة من إجمالي قدوم المعتمرين، فيما غادرها 680 ألف زائر عبر المنفذ الجوي، كما استقبل مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع 11 ألف معتمر.