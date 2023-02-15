ارتفاع البورصة التركية 5.86 % مع استئناف التداول

بدأت البورصة التركية اليوم تداولاتها على ارتفاع 5.86 في المائة في أولى جلسات التداول بعد إغلاقها خمسة أيام في أعقاب هزات أرضية مدمرة دفعت البلاد لاتخاذ إجراءات لتفادي تهاوي أسعار الأسهم، بحسب ما نشرت "رويترز".

وعلقت بورصة إسطنبول التداول في أسواق الأسهم والمشتقات بعد يومين من الهزات الأرضية التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص في تركيا وسورية المجاورة.

وأصدرت السلطات التركية مجموعة من اللوائح التنظيمية أمس الثلاثاء لتخفيف الأثر على أسواق الأسهم عند استئناف التداول اليوم.