مغادرة الطائرة السعودية الإغاثية التاسعة إلى مطار حلب لمساعدة ضحايا الزلزال

غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة متوجهة إلى مطار حلب الدولي تحمل على متنها 35 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سورية وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.