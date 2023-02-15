نيكاي ينخفض مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

انخفض المؤشر نيكاي اليوم مقتفيا أثر تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بينما يستوعب المستثمرون تصريحات مؤيدة لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد تقرير التضخم في الولايات المتحدة. وساهمت قفزة في عائدات السندات الأمريكية الليلة الماضية في ارتفاع أسهم البنوك اليابانية لكنها أضرت بأسهم القطاع العقاري.

وبحسب "رويترز"، أغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.37 في المائة عند 27501.86 نقطة بعدما ارتفع 0.43 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المائة ليغلق عند 1987.74 نقطة بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 1999.66، وهو أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر.

وقال ماساهيرو أوتشيكاوا كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى سوميتومو ميتسو دي.إس لإدارة الأصول "التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بوتيرة أقل من المتوقع وهو ما يدفع السوق للاعتقاد بأن ذروة دورة رفع الفائدة الحالية ما زالت بعيدة إلى حد ما". وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية 0.5 في المائة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ يناير لكن بمعدل أسرع مما توقعه خبراء الاقتصاد. وقال كل من باترك هاركر رئيس بنك الاحتياطي في فيلادلفيا وجون وليامز رئيس بنك الاحتياطي في نيويورك إن الفيدرالي ما زال عليه العمل لكبح جماح التضخم.