الأسهم السعودية تتراجع بضغط البنوك .. فرص العودة إلى مستويات 10600 نقطة ممكنة

تراجعت الأسهم السعودية 23 نقطة بنحو 0.22 في المائة لتغلق عند 10496 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.3 في المائة إلى 1434 نقطة. وجاء التراجع على الرغم من ارتفاع أغلب القطاعات إلا أن انخفاض قطاع البنوك ضغط على المؤشر العام. وسجل سهم "العربي" تراجعا يعد من الأعلى في السوق بعد إعلان نتائجه المالية. ولا تزال فرص العودة إلى 10600 نقطة ممكنة، إلا أن المسار العام لا يزال سلبيا، أي أن الارتفاع إن حدث من غير المتوقع أن يستمر لفترة طويلة، لحين ظهور معطيات محفزة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10538 نقطة، وكان الأعلى عند 10559 نقطة رابحا 0.38 في المائة، بينما الأدنى عند 10476 نقطة فاقدا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10496 نقطة فاقدا 23 نقطة بنحو 0.22 في المائة.وتراجعت السيولة 16 في المائة بواقع 718 مليونا، لتصل إلى 3.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 33 في المائة ما يعادل 62 مليونا إلى 128 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 8 في المائة بنحو 26 ألفا لتصل إلى 307 آلاف صفقة.أداء القطاعاتارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "البنوك" بنحو 1.1 في المائة، ثم "الخدمات الاستهلاكية" بـ0.80 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 0.75 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنحو 3.4 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بواقع 2.8 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بـ0.98 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 19 في المائة بقيمة 720 مليون ريال، يليه "البنوك" 17 في المائة ما يمثل 658 مليون ريال، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 9 في المائة بنحو 365 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المراعي" بنحو 5.86 في المائة ليبلغ 56 ريالا، يليه "عذيب للاتصالات" بـ4.4 في المائة ليصل إلى 68.20 ريال، وحل ثالثا سهم "الآمار" 4.3 في المائة حيث أغلق عند 158.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سينومي ريتيل" بواقع 4 في المائة ليغلق عند 16.26 ريال، يليه "المجموعة السعودية" بمقدار 3.3 في المائة إلى 23.10 ريال، وحل ثالثا سهم العربي بـ3.1 في المائة ليقفل عند 26.10 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 260 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 154 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك للمغذيات الزراعية" بـ145 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية