انخفاض السوق الموازية 42 نقطة بتداولات قيمتها 17 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 42 نقطة، ما يعادل 0.22 في المائة، لتصل إلى 19398 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 29 في المائة بواقع 7.2 مليون إلى 17 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 28 في المائة بنحو 107 آلاف سهم، لتبلغ 274 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.2 ألف صفقة متراجعة 147 ألف صفقة، ما يعادل 6.3 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نبع الصحة" بنحو 8.6 في المائة، ليبلغ 52 ريالا، يليه "مياه الجوف" بـ5.5 في المائة، ليصل إلى 33.80 ريال، وحل ثالثا سهم "الدولية" 4.5 في المائة، حيث أغلق عند 69.70 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أكاديمية التعلم" بواقع 6.5 في المائة، ليغلق عند 46.30 ريال، يليه "أمواج الدولية" بـ5.2 في المائة إلى 94 ريالا، وحل ثالثا سهم "رواسي" بمقدار 4.5 في المائة مقفلا عند 90.70 ريال.وكان الأعلى تداولا "رواسي" بنحو 2.9 مليون ريال، ثم "الدولية" بقيمة 2.3 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارات" بمبلغ 2.1 مليون ريال.