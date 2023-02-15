صناعة المناطيد.. الصين تتعهد بحماية حقوق شركاتها بعد العقوبات الأمريكية

قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة عقوبات على ست شركات صينية بزعم ارتباطها ببرنامج صناعة المناطيد.

وأضاف البيان أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف القمع غير المعقول للشركات الصينية، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.

وذكر البيان أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية المشروعة.

إلى ذلك، قال يانج فانج المسؤول في إدارة الدعاية في الحزب الحاكم الصيني أمس، أمام منتدى أقيم في مدينة قوانجتشو، عاصمة مقاطعة قوانجدونج، إن بكين ستدعم تقنيات مثل الواقع الافتراضي وتصوير الحركة في قطاع الألعاب عبر شبكة الإنترنت.

وأكد فانج، نائب مدير مكتب النشر، أن الإدارة حققت إنجازات تكنولوجية في صناعة الألعاب في إطار خططتها لـ2023، بهدف تعزيز التطبيقات ومن بينها عالم الميتافيرس والألعاب السحابية.

وأضاف يانج أن المنظمين سيواصلون التدقيق في المجالات التي تتعلق بحماية المراهقين وترخيص الألعاب.

يأتي ذلك في وقت ذكر فيه تقرير بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي في بلدية بكين، أن عدد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى في بكين قد بلغ 1048 شركة حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وهو ما يمثل 29 في المائة من الإجمالي الوطني.

أشار التقرير الصادر عن مكتب بلدية بكين للاقتصاد والمعلومات، إلى أن بكين تتمتع بأعلى قدرة على التكتل الصناعي في الصين ولديها سلسلة صناعة ذكاء اصطناعي متطورة.

وقال التقرير إنه يوجد في بكين أكثر من 40 ألف محترف في تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية، وأنها نشرت أكثر الأوراق البحثية حول الذكاء الاصطناعي في البلاد.

وبلغ عدد المصانع الذكية وورشات العمل الرقمية في بكين 36 و47 على التوالي في 2022، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء.

هذا وستوجه بكين، في 2023، المؤسسات ومعاهد البحوث والمجتمعات المفتوحة المصادر وغيرها للتعاون من أجل تحقيق الابتكار الأساسي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما ستدعم أيضا الشركات الكبرى في إيجاد نماذج كبيرة على نهج "تشات جي بي تي" ChatGPT سعيا لتحقيق اختراقات جديدة في تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي، وفقا للتقرير.

من جهة أخرى، واصل البنك المركزي الصيني ضخ الأموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة أمس.

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 91 مليار يوان (نحو 13.4 مليار دولار أمريكي) بسعر فائدة 2 في المائة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"ريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليهم مرة أخرى في المستقبل.

إلى ذلك، تمثل الطلبيات المتزايدة في أوائل 2023 انتعاشا قويا في التجارة الخارجية في مقاطعة قوانجدونج في جنوبي الصين، التي تعد مركزا اقتصاديا رئيسا في الصين، مما يضخ زخما جديدا في التعافي الاقتصادي العالمي.

مع تخفيف إجراءات السيطرة على الوباء واستئناف التبادلات الدولية، خاصة استئناف التبادلات الاقتصادية والتجارية، تواجه بعض المصانع في مدينة هويتشو في مقاطعة قوانجدونج زيادة في الطلبيات من الخارج وزيادة الطلب على العمال الصناعيين، وأصبح هناك منافسات شرسة بين الشركات الصينية من أجل الحصول على الطلبيات في السوق الخارجية الواسعة.

تشارك شركة قوانجدونج وان نانو المحدودة للتكنولوجيا في منطقة تشونجكاي للتكنولوجيا العالية في مدينة هويتشو الآن بشكل كامل في حملة التوظيف الربيعية، وتخطط لمضاعفة حجم موظفيها في 2023، بعد أن شهدت زيادة بنسبة 279 في المائة في إيراداتها في 2022، وازدحام جدول تسليم طلبياتها الزمني لمختلف المواد النانوية قبل الربع الثاني من 2023.

بدوره، قال تشانج تشيان، مدير عام شركة هويتشو ماك المحدودة للإلكترونيات، "نحن واثقون ومتحمسون للغاية، ونريد أن نبدأ أعمالنا بشكل جيد في الربع الأول من العام، ونسعى جاهدين لزيادة قيمة إنتاجنا بنسبة 10 في المائة هذا العام"، مضيفا أن الشركة قد أرسلت فريق تسويق لزيارة العملاء للحصول على فرص للتعاون في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وكوريا.

بشكل عام، شهدت العملية الاقتصادية تعافيا ملحوظا مع تعزيز خدمات المنبع والمصب في السلسلة الصناعية وتحسن توقعات السوق. وتظهر الإحصاءات أن الشركات الصينية لديها ثقة قوية وآفاق متفائلة.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصيني بنسبة 3.1 في المائة عن الشهر الأسبق إلى 50.1 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي، بينما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بواقع سبع نقاط مئوية إلى 50.9 في المائة، وفقا لبيانات أصدرها أخيرا مركز مسح صناعة الخدمات التابع للهيئة الوطنية للإحصاء والاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية والمشتريات.

يعد الأداء المتميز جزءا مهما من جهود الشركات الصينية المتعلقة بالتحول الرقمي وابتكار أشكال الأعمال.

بالاستفادة من توسيع خطوط إنتاج التصنيع الذكية وخطوط التجميع الآلية، إضافة إلى تحديث نظام إدارة المعلومات، تلقت شركة جالانز، وهي شركة مصنعة للأجهزة المنزلية مقرها مدينة فوشان في مقاطعة قوانجدونج، عديدا من الطلبيات الخارجية.

وإلى جانب الإنتاج، تولي المؤسسات أيضا مزيدا من الاهتمام للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، ما يسهل إلى حد كبير أعمالها التجارية الخارجية.